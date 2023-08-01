الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الشعب الجمهورى بسوهاج" ينظم قافلة طبية بالمجان ويساهم فى إجراء 20 عملية جراحية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

دشنت أمانتى بندر ومركز جرجا بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة سوهاج، منذ الصباح الباكر، قافلة طبية بالمجان لخدمة أهالى مدينة جرجا والقرى المجاورة لها، وذلك تحت رعاية المهندس محمد عويضة، أمين الحزب بسوهاج.

وشهدت القافلة إقبالاً كثيفاً من المواطنين في مدينة جرجا والقرى المجاورة لها منذ الساعات الأولى ، كما تم الكشف وصرف العلاج.

وكانت أمانة جرجا عقدت بروتوكول تعاون مع إحدى المستشفيات التخصصي الكبرى لإجراء ٢٠ عملية جراحية بخصم ٥٠ ٪؜ خلال شهر أغسطس للحالات الأولى بالرعاية يتم اختيارهم من قبل الحزب.

وتم تنفيذ القافلة، تحت إشراف كلاً من: أسامة جودة، أمين بندر جرجا والدكتور عثمان أحمد عثمان، أمين مركز جرجا، و محمد قاعود الجباوى، أمين تنظيم مركز جرجا،والدكتور أحمد رضوان الشيخ والدكتور أحمد رضوان الجبالى ، وذلك فى إطار توجيهات الامانة المركزية بالحزب بضرورة المشاركة المجتمعية والمساهمة فى تخفيف الألم الناس فى كافة مراكز المحافظة.

إقبال كثيف اختيار اقبال كثيف من المواطنين ارة أجرأ الاولى بالرعاية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان