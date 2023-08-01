"الشعب الجمهورى بسوهاج" ينظم قافلة طبية بالمجان ويساهم فى إجراء 20 عملية جراحية

دشنت أمانتى بندر ومركز جرجا بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة سوهاج، منذ الصباح الباكر، قافلة طبية بالمجان لخدمة أهالى مدينة جرجا والقرى المجاورة لها، وذلك تحت رعاية المهندس محمد عويضة، أمين الحزب بسوهاج.

وشهدت القافلة إقبالاً كثيفاً من المواطنين في مدينة جرجا والقرى المجاورة لها منذ الساعات الأولى ، كما تم الكشف وصرف العلاج.

وكانت أمانة جرجا عقدت بروتوكول تعاون مع إحدى المستشفيات التخصصي الكبرى لإجراء ٢٠ عملية جراحية بخصم ٥٠ ٪؜ خلال شهر أغسطس للحالات الأولى بالرعاية يتم اختيارهم من قبل الحزب.

وتم تنفيذ القافلة، تحت إشراف كلاً من: أسامة جودة، أمين بندر جرجا والدكتور عثمان أحمد عثمان، أمين مركز جرجا، و محمد قاعود الجباوى، أمين تنظيم مركز جرجا،والدكتور أحمد رضوان الشيخ والدكتور أحمد رضوان الجبالى ، وذلك فى إطار توجيهات الامانة المركزية بالحزب بضرورة المشاركة المجتمعية والمساهمة فى تخفيف الألم الناس فى كافة مراكز المحافظة.