الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم مطروح" يكرم الفائزين في اختبارات القوة الرياضية على مستوى الجمهورية

وكيل تعليم مطروح
وكيل "تعليم مطروح

كرم عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، والدكتور جادالله ابو المكارم الباحث الرئيسي بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بتكريم فريق تعليم مطروح للقوة الرياضية الحائز علي المركز الأول علي مستوى الجمهورية في اختبار القوة الرياضية، في احتفالية نظمها توجيه عام الرياضيات بقاعة التوجيه الفني في ديوان عام المديرية وسط مدينة مرسى مطروح.

وكرم وكيل تعليم مطروح،  إسماعيل جاتو وكيل المديرية والمشرف العام علي فريق المديرية وأحمد الجبالي موجه عام الرياضيات ومشرف الفريق ، ومدراء مدارس السادات الابتدائية وباحثة البادية 1 الابتدائية والروضة الخاصة الابتدائية ، والتي شكل طلابها فريق المديرية.

كما تم تكريم موجهي ومعلمي المادة بمنحهم شهادات تقديرية عرفانا الإنجاز العلمي الكبير لتعليم مطروح والذي تحقق بالإصرار والعزيمة والصبر فى طلب العلم من الطلاب العباقرة أعضاء فريق المديرية مثمنا الدعم المؤثر والمعاونة الصادقة والإيجابية إدارة التعليم الابتدائي وإدارة العلاقات العامة مع هيئة الإشراف علي الفريق لتكتمل منظومة متكاملة الأركان متميزة العطاء كان لها عظيم الأثر في تحقيق هذا الإنجاز .

وثمن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، تميز طلاب مطروح في مسابقة القوة الرياضية مشيرا إلي أنهم يمتلكون الذكاء الفكري وسرعة البديهة موضحا أن اختبار القوة الرياضية أو "التيمز" الذي تنظمه الوزارة من خلال المركز القومي للامتحانات للعام الثاني على التوالي يستهدف قياس ذكاء الطلاب وتنشيط ذاكرتهم  وقوة الملاحظة في المسائل الرياضية الخاصة بالمنهج الدراسي بالإضافة إلى تعزيز الشغف لدى الطلاب بمادة الرياضيات مع تطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بالحياة اليومية بالإضافة إلي إكتشاف الطلاب والطالبات المتميزين رياضياً وتطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية. 

وكيل
وكيل "تعليم مطروح
وكيل
وكيل "تعليم مطروح
وكيل
وكيل "تعليم مطروح
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