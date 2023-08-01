بالتزامن مع مئوية ميلاده.. البابا شنودة أول بطريرك تتضاعف في عهده الإيبارشيات
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 3 أغسطس 2023 بمئوية ميلاد البابا شنودة الثالث، البطريرك رقم 117 في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إذ تقيم الكنيسة احتفالية ضخمة مساء يوم الخميس 3 أغسطس 2023.
ومن جهته، كشف الباحث مرقس ميلاد، باحث ماجستير بمعهد الدراسات القبطية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن أوائل المرات التي قام فيها البابا شنودة بعدد من الأعمال الرائدة على كل المستويات الرعاية والتعليم والصحافة.
البابا شنودة الثالث هو :
- أول بابا يتضاعف فى عهده عدد الايبارشيات فى مصر من 23 إلى 50 إيبارشية .
- أول بابا فى العصر الحديث يقوم بسيامة 117 أسقف ومطران .
- أول بابا يقوم بسيامة 1001كاهن للقاهرة والإسكندرية وبلاد المهجر.
- أول بابا يقوم بعمل الميرون المقدس 7 مرات .
- أول بابا يقوم بسيامة كهنة لخدمة الصم والبكم وذوى الإعاقة وكهنة لخدمة دور الايواء.
- أول بابا يحصل على جائزة اليونسكو للتسامح الدينى .
- أول بابا يقوم بسيامة أساقفة من جنسيات متعددة منها الفرنسية الهولندية والبريطانية والاريترية و السودانية .
- أول بابا يؤسس فروع للكلية الاكليريكية ببلاد المهجر .
- أول بابا يؤسس 17 فرع للكلية الاكليريكية منها «7بالوجه البحرى و4بالوجه القبلى و6خارج مصر».
- أول بابا يستمر الاجتماع الأسبوعي مع الشعب وإلقاء المحاضرات الروحية على مدار نصف قرن (1962-2012)
- أول بابا يحصل على 9 شهادات دكتوراة فخرية من جامعات متعددة.
- أول بابا عضو بنقابة الصحفيين .
- أول بابا يصدر مجلة دورية للكنيسة وهى مجلة الكرازة .
- أول بابا تأسست فى عهده قنوات فضائية قبطية .
- أول بابا يقوم ب104 رحلة رعوية فى الفترة من نوفمبر 1971حتى يوليو 2011.
- أول بابا يزور مقر كرسى روما بالفاتيكان ومقر كرسى البطريرك المسكونى بالقسطنطينية ومقر بطريرك روسيا بموسكو .
- أول بابا يوقع على اتفاقيات لاهوتية بين عائلتى الكنائس الأرثوذكسية.