بالتزامن مع مئوية ميلاده.. البابا شنودة أول بطريرك تتضاعف في عهده الإيبارشيات

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 3 أغسطس 2023 بمئوية ميلاد البابا شنودة الثالث، البطريرك رقم 117 في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إذ تقيم الكنيسة احتفالية ضخمة مساء يوم الخميس 3 أغسطس 2023.

ومن جهته، كشف الباحث مرقس ميلاد، باحث ماجستير بمعهد الدراسات القبطية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن أوائل المرات التي قام فيها البابا شنودة بعدد من الأعمال الرائدة على كل المستويات الرعاية والتعليم والصحافة.

البابا شنودة الثالث هو :