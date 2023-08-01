الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة العريش يتفقد الأعمال النهائية لمحور الفاتح الساحلى بشمال سيناء (صور)

رئيس مدينة العريش
رئيس مدينة العريش

فى ضوء توجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش، قام اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مدينة العريش، يرافقه مدير الإدارة الهندسية المهندس أحمد يونس، ومدير العلاقات العامة، والهيئة الهندسيه للقوات المسلحة، بتفقد ومرور ميداني للأطلاع على ما وصلت إليه الأعمال على محور شارع الفاتح الساحلي.

363839136_615660204006789_1731779561248665470_n

وتم المرور بدءا من منطقة غرناطة بداية كوبري أبو صقل مرورًا بمنطقة السيرك ثم محيط قسم ثاني، وكانت هناك بعض الملاحظات في اتجاه مرور السيارات سيتم تنفيذها، وأيضًا سيتم فتح باقي الشوارع المغلقة، وضبط مناسيبها بالتعاون مع الهيئة الهندسية استعدادًا لاستكمال الأعمال على محور شارع الفاتح الساحلي.

363850786_615659790673497_4080252470600760482_n

ثم تفقد رئيس مدينة العريش، منطقة الخلفاء الراشدين حتى منطقة كنتاكي وما وصلت إليه الأعمال، وأيضًا تم مناقشة بعض الملاحظات التي سيتم تنفيذها من قبل الشركه المنفذة، وسوف تستكمل الأعمال في الوقت المحدد لها.

364056510_615660970673379_4461901144977053056_n

وتم الاتفاق بدءا من غدًا أنه سيتم فتح الشوارع المتفرعة من محور الفاتح الساحلي وضبط مناسيبها مع الشارع بالتعاون بين مجلس المدينة والهيئة الهندسية.

364207038_615660237340119_351612353935546895_n

كما قام رئيس مدينة العريش، بالمرور ومتابعة أعمال ما وصلت إليه الشركة المنفذة من الرصف بمحور شارع أسيوط من ميدان العتلاوي متجه إلى المساعيد ذهابًا وإيابًا، وكانت هناك بعض الملاحظات سيتم تنفيذها بمحور شارع أسيوط، وأثنى رئيس المدينة على المجهود المبذول، وجاري استكمال الأعمال.

364208665_615660270673449_8430013968646316133_n

وتم التشديد على الشركات المنفذة بتكثيف الجهود بكافة مواقع العمل لتسريع معدلات الأداء لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز مع الالتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة.

364706673_615660950673381_6778069056353588987_n
أهالي محافظة شمال سيناء محور شارع الفاتح الساحلي الهيئة الهندسية مدينة العريش منطقة كنتاكي

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان