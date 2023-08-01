رئيس مدينة العريش يتفقد الأعمال النهائية لمحور الفاتح الساحلى بشمال سيناء (صور)

فى ضوء توجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش، قام اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مدينة العريش، يرافقه مدير الإدارة الهندسية المهندس أحمد يونس، ومدير العلاقات العامة، والهيئة الهندسيه للقوات المسلحة، بتفقد ومرور ميداني للأطلاع على ما وصلت إليه الأعمال على محور شارع الفاتح الساحلي.

وتم المرور بدءا من منطقة غرناطة بداية كوبري أبو صقل مرورًا بمنطقة السيرك ثم محيط قسم ثاني، وكانت هناك بعض الملاحظات في اتجاه مرور السيارات سيتم تنفيذها، وأيضًا سيتم فتح باقي الشوارع المغلقة، وضبط مناسيبها بالتعاون مع الهيئة الهندسية استعدادًا لاستكمال الأعمال على محور شارع الفاتح الساحلي.

ثم تفقد رئيس مدينة العريش، منطقة الخلفاء الراشدين حتى منطقة كنتاكي وما وصلت إليه الأعمال، وأيضًا تم مناقشة بعض الملاحظات التي سيتم تنفيذها من قبل الشركه المنفذة، وسوف تستكمل الأعمال في الوقت المحدد لها.

وتم الاتفاق بدءا من غدًا أنه سيتم فتح الشوارع المتفرعة من محور الفاتح الساحلي وضبط مناسيبها مع الشارع بالتعاون بين مجلس المدينة والهيئة الهندسية.

كما قام رئيس مدينة العريش، بالمرور ومتابعة أعمال ما وصلت إليه الشركة المنفذة من الرصف بمحور شارع أسيوط من ميدان العتلاوي متجه إلى المساعيد ذهابًا وإيابًا، وكانت هناك بعض الملاحظات سيتم تنفيذها بمحور شارع أسيوط، وأثنى رئيس المدينة على المجهود المبذول، وجاري استكمال الأعمال.

وتم التشديد على الشركات المنفذة بتكثيف الجهود بكافة مواقع العمل لتسريع معدلات الأداء لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز مع الالتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة.