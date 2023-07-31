الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فتح باب التعاقد مع 40 طبيبًا فى 9 تخصصات بجامعة القاهرة

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن حاجة جامعة القاهرة للتعاقد مع 40 طبيبا مقيما للعمل بمستشفي طب الأسنان التعليمي فى تخصصات تقويم الأسنان، أشعة الفم، علاج جذور، علاج التحفظي، استعاضة صناعية، استعاضة السينية المثبتة، جراحة الفم، طب أسنان أطفال، طب الفم وعلاج اللثة.

يبدأ تلقى طلبات شغل الوظائف المعلن عنها بين يومى 2023/07/31 و2023/08/14، حيث تقدم الطلبات باليد باسم الدكتور/ عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفي– جامعة القاهرة إلي إدارة شئون الأطباء بمستشفي طب الأسنان التعليمي – جامعة القاهرة الدور الثالث شارع السرايا نهاية كوبري الجامعة في موعد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ النشر.

تتطلب المهارات الأساسية التى يشترط توافرها فيمن يتقدم لشغل هذه الوظائف ما يلي: -
1-أن يكون مستوفيًا للشروط الواردة طبقا للقرار الوزاري رقم 1161بتاريخ 30 /5 /2011 للائحـــة الأساسية للأطباء المقيمين بالمستشفيات الجامعية.
2 - أن يكون حاصلا علـــى درجة البكالوريوس في طب الأسنان – جـامعـــة القاهرة.
3 - قضاء سنة الامتياز كاملة وأن لا يكون قد مضى عليه أكثـر من سنتين من تاريخ انتهاء سنة الامتياز.
4 - لا يعتبر التعيين في وظيفة طبيب مقيم مؤهلا بذاته للتعين في وظائف معاوني هيئة التدريس.
5 - بكالوريوس طب الأسنان– جامعة القاهرة ويكون حاصلا علي تقدير امتياز أو جيد جدا أو جيد.
وترفق الطلبات بالمستندات الآتية: 
شهادة التخرج (أصل + صورة).
شهادة الامتياز (أصل + صورة).
شهادة الميلاد بالحاسب الآلي.
تصريح مزاولة المهنة.
الموقف من التجنيد.
موافقة جهة العمل.
صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوابة الوظائف الحكومية جامعة القاهرة مستشفى طب الأسنان

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