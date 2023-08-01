الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نجاح الزيارة التفتيشية لموقع الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة النووية

المحطة النووية بالضبعة
المحطة النووية بالضبعة

 استقبلت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بموقع المحطة النووية بالضبعة زيارة تفتيشية، خلال الفترة 30 – 31 يوليو 2023 من ممثلي هيئة الرقابية النووية والإشعاعية واستشاريها (VO-Safety) للتحقق من جاهزية الهيئة لبدء أعمال الإنشاءات للوحدة النووية الرابعة.

 وتأتي هذه الزيارة كأحد الإجراءات التنظيمية اللازمة لإصدار إذن الإنشاء للوحدة النووية الرابعة، والتي تم خلالها الإطلاع على الوثائق التصميمة المعتمدة اللازمة لبدء تنفيذ الأعمال، والتحقق من توافقها مع كافة المتطلبات التنظيمية. 

كما شهدت الزيارة التفتيشية المرور على محطة تجهيز الخرسانة ومعامل الاختبارات والتأكد من اعتمادية المواد المستخدمة، وأيضا جاهزية كافة عناصر البنية التحتية اللازمة بالموقع للدخول لمرحلة الإنشاءات الكبرى وذلك بدخول الوحدة النووية الرابعة لمرحلة الإنشاءات.


ووفق بيان صادر عن الهيئة يأتي نجاح الزيارة التفتيشية تتويجا لمجهودات فرق العمل الخاصة بهيئة المحطات النووية وتعاظم الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من الزيارات التفتيشية السابقة للوحدات الأولى والثانية والثالثة، وثمرة للتعاون المستمر والتواصل الفعال بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.


جدير بالذكر أنه من المخطط أن تتم أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة خلال الربع الأخير من العام الجاري وذلك بعد حصول هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على إذن الأنشاء من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

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