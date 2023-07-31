الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"المتحدة" تعلن تخصيص عوائد مهرجان العلمين لمبادرة حياة كريمة

الشركة المتحدة للخدمات
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن أن صافى عوائد مهرجان العلمين سيتم التبرع به لمبادرة حياة كريمة.

 كانت الشركة المتحدة أعلنت في بداية الموسم الصيفى انطلاق مهرجان العلمين في دورته الأولى والذى يهدف للترويج للسياحة المصرية ووضع مدينة العلمين على خارطة السياحة المصرية والعالمية، وأيضًا زيادة فرص الاستثمار، وبالتالي توفير مزيد من فرص العمل وذلك من خلال استغلال قوة مصر الناعمة، ممثلة في الثقافة والفن والرياضة.

وأكدت الشركة المتحدة أن هذا التبرع إيمانًا منها بالدور الذى تلعبه مبادرة حياة كريمة في توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، كما  تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين  في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجًا.

 

اقتصادي إعلامي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الثقافة والفن الشركة المتحدة للخدمات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة للخدمات الإعلامية القرى الأكثر احتياجا

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