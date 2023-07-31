الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم العالي يكلف عددًا من القيادات الجامعية بمهام رؤساء الجامعات الحكومية المُنتهية ولايتهم

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

وزير التعليم العالي يكلف عددًا من القيادات الجامعية بمهام رؤساء الجامعات الحكومية المُنتهية ولايتهم

 كلف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من القيادات الجامعية للقيام بأعمال رؤساء الجامعات الحكومية خلفًا لرؤساء الجامعات المُنتهية ولايتهم بنهاية يوليو الجاري، وذلك لحين انتهاء إجراءات اختيار رؤساء جامعات جدد. وجاءت التكليفات على النحو التالي: د. غادة فاروق حسن سعد قائمًا بأعمال رئيس جامعة عين شمس. د. أحمد عكاوي عبدالعزيز أحمد قائمًا بأعمال رئيس جامعة جنوب الوادي. د. ناصر خميس بركات الجيزاوي قائمًا بأعمال رئيس جامعة بنها. د. عبدالرازق يوسف عبدالعزيز دسوقي قائمًا بأعمال رئيس جامعة كفر الشيخ. د. حسان حمدي عبدالرحمن نعمان قائمًا بأعمال رئيس جامعة سوهاج. د. حمدان ربيع عطية المتولي قائمًا بأعمال رئيس جامعة دمياط. د. علي حسين عطا محمود قائمًا بأعمال رئيس جامعة السويس.

وزير التعليم العالي يكلف رؤوساء الجامعات

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان