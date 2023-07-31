الأول على الجمهورية بنظام الدمج التعليمى: لم أتوقع هذا النجاح وتفوقى بدأ منذ الطفولة

قال علي عامر، الأول على الثانوية العامة بالشعبة الأدبية في نظام الدمج التعليمي إنه سعيد بما وصل إليه من نجاح هذا العام.

الثانوية العامة

أضاف علي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة" أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من مكتب وزير التربية والتعليم أمس، كما تمت دعوته لحضور حفل تكريم أوائل الثانوية العامة اليوم، وبالفعل تم تكريمه من قبل وزير التربية والتعليم.

نتائج الثانوية العامة

وتابع أنه منذ الصغر يحصل على الدراجات النهائية في المواد المختلفة: "أنا الحمد الله متفوقة من طفولتي".

أشار إلى أنه لم يتوقع على الإطلاق الحصول على المركز الأول على الشعب الأدبية بنظام الدمج التعليمي على الإطلاق بالرغم من تفوقه منذ الصغر، لهذا فرحة المفاجئة تفوق الكلمات والتعبير: "ناوي أدخل بإذن الله جغرافيا مساحة، وأدعو الله التوفيق في السنوات المقبلة".