فاروق الباز يلبي رغبة الرابع في الثانوية العامة: نصف درجة غيّرت حياتي

قال عالم الفضاء المصري د.فاروق الباز إن النجاح في الثانوية العامة يؤكد أن الإنسان يهتم بتعليمه وسيعمل على قدر إمكانيته.

أضاف الباز، خلال مداخلة عبر "زووم"، مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن مجموعه في الثانوية العامة لم يستطع به دخول كلية طب جامعة القاهرة بسبب نصف درجة، لكنه كان من الممكن أن يدخل كليات الطب في أي محافظة أخرى، لكنه كان يريد القاهرة ولذا التحق بكلية العلوم.

المتفوق ليس بالضرورة أن يكون الأفضل بالمجموع

وتابع أن المتفوق ليس بالضرورة أن يكون الأفضل بالمجموع في الثانوية العامة؛ لأنه من الممكن أن لا يستطيع الرد على هذه النوعية من الأسئلة وليس شرطًا أن يدخل الطالب كلية الطب، مشيرًا إلى أنه ليس شرطًا أن يكون الإنسان جيدًا في كل شيء فهناك تفوق في الرياضيات وآخر في اللغة العربية وغيرهم.

وأكد أن حفظ القرآن الكريم أو أي كتاب سماوي يعوّد الإنسان على الإلقاء الجيد والنطق السليم فهذا يجعل الإنسان عندما يتحدث يكون دقيقًا في كلماته.