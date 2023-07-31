الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الثاني على الجمهورية "علمي رياضة": سألتحق بالهندسة وسعيد بتكريمي من الوزير

الثانوية العامة 2023
الثانوية العامة 2023

عبر الطالب محمد أحمد رزق، الحاصل على المركز الثاني على الشعبة العلمية علمي رياضة، عن فرحته البالغة بالحصول على هذا المركز، كما عبر عن فرحته بمكاملة مكتب الوزير له لإخباره بالنتيجة.

الثانوية العامة

وأكد رزق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الثانوية العامة سنة دراسية لا تختلف عن باقي الأعوام التي سبقتها:"سنة عادية زي أي سنة ولازم نخفف على الطلبة الضغط النفسي اللي بيعيشوا فيه".

وتابع "الحمد الله أنا حليت كويس في الامتحانات وكنت متوقع النتيجة، وفي بداية السنة كان بيوصل عدد ساعات المذاكرة لـ٧ سنوات".

واستطرد: "بجانب المذاكرة كان فيه وقت مخصص للترفيه، وكنت بتفرج على أفلام ومسلسلات ومباريات كورة، وأحلم دخول الهندسة".

المركز الثاني عملي رياضة محمد أحمد رزق الثانوية العامة الحياة اليوم الحياة

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