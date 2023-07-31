مصطفى حجاج يحيي حفلا غنائيا بالساحل الشمالي.. 4 أغسطس

يستعد المطرب مصطفى حجاج لإحياء حفلا غنائيا ضخما باحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي يوم 5 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يقدم حجاج، خلال الحفل، العديد من أشهر أغنياته القديمة والحديثة ومنها: “يا بتاع النعناع، من جوايا، خطوة، مبحنلهاش، الوجع، سنين، يا باي، أبويا قالي زمان، 100 وش، أنا ابن مصر، زحمة حياتي، ده هواك” وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور.

آخر أعمال مصطفى حجاج الغنائية

وطرح المطرب مصطفى حجاج الفترة الماضية أغنيته الجديدة "بنت الناس" والأغنية من كلمات الجوكر وألحان أحمد عبده وتوزيع أسامة عبد الهادي، كما يقوم هاني محروس حاليا بتحضير أغنيات جديدة أخرى مع حجاج ، تمهيدا لتقديمها للجمهور بموسم صيف 2023 .

وتقول كلمات الأغنية: “اول ما اصحى بافكر اقابلك ولا في بعدك ولا في قبلك قلبي خلاص كلبش على قلبك هقفل عليكى بمفتاح كنت بدور هنا وهناك شوفتك انا جالى ارتباك ازاي بنوتة بشكل ملاك واهو كل الماضي ده تلج وساح بنت الناس شاغلة الراس والأحداث دي جديدة عليا ليل ونهار أنا بنهار ولعة يا نار عملت ايه فيا صوتها في ودني بيعزف آلة جوة حياتي بتثبت حالة أبعد يوم عنها استحالة غيرها عيوني انا مش بتشوف مش فاهم انا ايه اللي حصلي اي اللي بيجرالي حد يقولي ده جمال مظبوط بقي بالمللي خلاني بقيت انا كدة ملهوف بنت الناس شاغلة الراس والأحداث دي جديدة عليا ليل ونهار أنا بنهار ولعة يا نار عملت ايه هي”.