محافظ دمياط تناقش موقف تطوير الامتداد العمراني في رأس البر

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، مستجدات الموقف الخاص بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة رأس البر، خلال اجتماع بحضور رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، ومديرى شركتى مياه الشرب و الصرف الصحي والكهرباء وعدد من مديرى الإدارات المعنية بتلك الجهات.

وعرض خلال الاجتماع ما تم تنفيذه من توصيات خلال الاجتماع السابق، واستعراض المقترحات المقدمة من قطاع الكهرباء لاستكمال أعمال مد شبكات وخطوط الخدمة لمرفق الكهرباء للتقسيمات الغير مخدومة وفقًا لدراسات محددة، وبما يتناسب مع طبيعة المنطقة والرؤى المستقبلية، حيث أكدت ضرورة التنسيق بين القطاع والوحدة المحلية لتنفيذ ذلك.