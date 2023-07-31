الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تناقش موقف تطوير الامتداد العمراني في رأس البر

محافظة دمياط
محافظة دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، مستجدات الموقف الخاص بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة رأس البر، خلال اجتماع بحضور رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، ومديرى شركتى مياه الشرب و الصرف الصحي والكهرباء وعدد من مديرى الإدارات المعنية بتلك الجهات.

وعرض خلال الاجتماع ما تم تنفيذه من توصيات خلال الاجتماع السابق، واستعراض المقترحات المقدمة من قطاع الكهرباء لاستكمال أعمال مد شبكات وخطوط الخدمة لمرفق الكهرباء للتقسيمات الغير مخدومة وفقًا لدراسات محددة، وبما يتناسب مع طبيعة المنطقة والرؤى المستقبلية، حيث أكدت ضرورة التنسيق بين القطاع والوحدة المحلية لتنفيذ ذلك.

 

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط منال عوض راس البر

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان