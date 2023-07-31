البطولة العربية.. الشباب السعودى يتقدم على الزمالك بهدف نظيف فى الشوط الأول

تقدم الشباب السعودي على نظيره الزمالك بهدف نظيف، في الشوط الأول المقام بين الفريقين في الجولة الثانية من البطولة العربية اليوم.

الشباب كان الأكثر استحواذًا على مجريات الشوط بنسبة وصلت إلى 56%، مقابل 44% لصالح الزمالك.

كان اللقاء هادئا في أول نصف ساعة، وفي الدقيقة 30 شهد اللقاء مشادة قوية بين عمرو السيتي والأرجنتيني إيفر بانيجا قائد الشباب تحصل فيها الاثنان على إنذار بجانب أحمد سيد "زيزو".

وبالدقيقة 36 كانت أولى محاولات الزمالك بعرضية من أحمد فتوح، لزيزو لكن حارس الشباب تصدى لكرته.

وتحصل الشباب على ركلة جزاء في الدقيقة 37 بعد العودة لتقنية "الفار" الذي أثبتت لمسة يد على محمد عبدالغني مدافع الأبيض.

ونجح بانيجا في تسجيل ركلة الجزاء على طريقة "بانينكا" بالدقيقة 44، لتسكن شباك محمد صبحي.

وحاول سيف الجزيري بالوقت بدل الضائع داخل منطقة الجزاء، بتسديدة قوية لكنها جاءت ف الشباك الخارجية للفريق السعودي.