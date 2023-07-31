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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الدكتور علي حسين عطا قائماً بأعمال رئيس جامعة السويس

القائم بأعمال رئيس
القائم بأعمال رئيس جامعة السويس

أصدر وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور محمد أيمن عاشور، قراراً بتكليف نائب رئيس جامعة السويس لشئون التعليم والطلاب الدكتور علي حسين عطا، للقيام بأعمال رئيس جامعة السويس اعتبارا من الثلاثاء الأول من أغسطس ٢٠٢٣ .

 وأعرب الدكتور علي عطا عن تقديره لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، متمنيا التوفيق لجميع منسوبي الجامعة، داعيا الجميع للعمل بمنتهى الجد لأجل مواصلة التقدم للجامعة.

ووجه "عطا" الشكر والتحية للدكتور السيد الشرقاوي لما قدمه من مجهودات كبيرة في تطوير وتقدم الجامعة على مدار السنوات السابقة، متمنيا له دوام التوفيق والرقي.

واصطف أعضاء مجلس الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ومجموعة من طلاب أسرة من أجل مصر بعمل ممر شرفي،  تقديرًا لجهوده خلال السنوات الست الماضية التي تولى فيها رئاسة الجامعة.

وقد أعرب "الشرقاوي" عن سعادته بهذه اللفتة الكريمة التي عبرت عن مدى الود والمحبة التي تربط كافة أعضاء أسرة الجامعة من قيادات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والطلاب، وقد شدد على الجميع بضرورة مواصلة العمل بمنتهى الإخلاص والتفاني لأجل استمرار عجلة التقدم للجامعة والوصول لأعلى مستويات الجودة لتقديم خدمات أكاديمية وبحثية تليق بأبناء مصر من منسوبي الجامعة.

كما قدم "الشرقاوي" التهنئة للدكتور علي حسين عطا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتوليه مهام القائم بعمل رئيس الجامعة، متمنيًا له التوفيق والنجاح، بالتعاون مع كافة أعضاء مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

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