أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الثلاثاء، فى المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.

خريطة تخفيف الأحمال الكهربائية في محافظة دمياط

عقدت لجنة إدارة الأزمات اجتماعها، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، وكذا تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، في إطار التعامل مع ملف تخفيف أحمال الكهرباء نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، في ظاهرة غير مسبوقة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن لجنة الأزمات تضم في عضويتها ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية، لافتا إلى أن خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، تشمل 24 محافظة من محافظات الجمهورية، ويستثنى من هذه الخطة محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وذلك نظرا لقلة معدلات الاستهلاك بتلك المحافظات للطاقة الكهربائية.



وطبقا لخطة وزارة الكهرباء، في حالة حدوث أعطال طارئة أثناء أو خلال اليوم بأي منطقة خارج خطة تخفيف الأحمال يتم إبلاغ وزارة الكهرباء عبر الأرقام الخاصة بكل شركة، كما تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بالاستمرار في توفير المستلزمات البترولية الخاصة بتشغيل محطات التوليد الكهربائية.

وأوضح السفير نادر سعد، أن لجنة الأزمات، صدر عنها عدد من القرارات والتكليفات، حيث أكدت اللجنة أهمية استمرار قيام وزارة الكهرباء بموافاة لجنة الأزمات بأي تعديل طارئ على خطة تخفيف الأحمال الكهربائية طبقا لمستحدثات وظروف التشغيل اليومية، وذلك لنشرها على مختلف مواقع التواصل ووسائل الاعلام، بحيث تكون متاحة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

كما كلفت لجنة الأزمات بمتابعة معدلات الاستهلاك والقدرة المتاحة وأبرز معوقات تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، وقيام وزارة الكهرباء بتلقي بلاغات المواطنين الخاصة بالأزمة الحالية، للعمل على سرعة حل تلك الشكاوى والبلاغات الواردة.

وجاءت خطة تخفيف الأحمال فى محافظة دمياط، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية، التي جاءت كالتالي: