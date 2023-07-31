الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مجلس الوزراء يعلن مواعيد قطع الكهرباء لتخفيف الأحمال بمحافظة القاهرة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءًا من الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء، فى المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول. 

وسيتم نشر خطة تخفيف الأحمال فى كل محافظة تباعًا، وفقًا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية.

وترصد الدستور في السطور التالية مواعيد فصل التيار عن مجموعة من المناطق ومنها الآتي:

موعد الفصل من الساعة 12 إلى 1 مساءً:

منطقة الظاهر، ومنها: شارع الشيخ عبدالله، شارع الجراج، شارع مصر السودان، شارع محمد كامل حسين النزهة الجديدة، منطقة دير الملاك.

منطقة شبرا ومنها، مساكن أبودومة، مساكن الكورنيش، شارع طوسون.

منطقة روض الفرج ومنها: شارع أبوالفرج وشارع فخرالدين، وشارع عبدالوهاب.

منطقة الشرابية، ومنها شارع مصنع النسيج الشرابية، شارع حسني بالشرابية، وشارع حسن علام.

منطقة الأميرية البلد، ومنها: الأميرية البلد، شارع مجمع المصانع، وشارع الأميرية البلد.

منطقة الزاوية الحمراء ومنها: شارع أحمد حشاد، وشارع الإمام العبد، وسور الفرز، وعزبة ناصر الجديدة.

منطقة القاهرة الجديدة التجمع الخامس: المناطق الأولى، والثانية والثالثة.

منطقة السلام الأول ومنها: مساكن أطلس 3 حتي بلوك 131.

منطقة النهضة، ومنها: عمارات النخيل.

منطقة السلام الأول ومنها: مساكن الصعيد ومساكن العبد، وأرض الحجاز.

منطقة السلام الأول، الوايلى، حدائق القبة، عين شمس، المرج، والسواح، السلام، الحي السابع، حي غرب مدينة نصر، الحى العاشر، العباسية.

 ومنطقة بدر، المعادى، حلوان، تحكم  26 يوليو، الحلمية والسلام.

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