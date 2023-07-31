محافظ مطروح يوجه بسرعة تشغيل مصنع تدوير القمامة بالكيلو 10

التقى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الإثنين، ممثلي إحدى الشركات العاملة في مجال النظافة وإدارة المخلفات بحضور العميد حاتم السبع السكرتير المساعد والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، والمهندس طاهر السنينى مدير إدارة البيئة.

ياتى ذلك في إطار جهود المحافظة للحفاظ على الشكل الحضارى والسياحى، ودراسة التعاون والتنسيق في إدارة منظومة المخلفات خاصة بمدينة مرسي مطروح.

واستعرض مسئولو الشركة، خلال اللقاء، سابقة الخبرة في ذلك المجال وكيفية التخلص الآمن من القمامة والمخلفات وفق الاشتراطات البيئية مع الالتزام بالجودة، والحفاظ على الشكل الحضاري، وكذلك رؤية الشركة ومراحل إدارة منظومة المخلفات من الجمع والنقل وكنس ونظافة الشوارع والميادين وتدوير المخلفات والدفن الصحى، وإمكانيات الشركة من معدات وسيارات وأفراد ومنظومة إدارة للعمل.

ورحب محافظ مطروح بممثلي الشركة، مؤكدًا أهمية ملف النظافة وتدوير المخلفات بالمحافظة خاصة مع طابعها السياحى والإقبال الكبير عليها، والتنسيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإسراع بالتجربة العملية للشركة على أرض الواقع مع تحديد إحدى المناطق المستهدفة بمدينة مرسى مطروح، وما تتطلبه من احتياجات للتشغيل للعمالة والمعدات ووضع بنرات وزى الشركة مؤكدا أهمية تحديد نقطة انطلاق العمل اليومى موجهًا بدراسة الانتهاء من تشغيل مصنع تدوير القمامة، وتصنيع البلاستيك بالكيلو 10.

محافظ مطروح