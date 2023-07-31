الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الصحفيين: كابينة مصيفية للزملاء وأسرهم بشاطئ ستانلى بالإسكندرية

دعاء النجار
دعاء النجار

أعلنت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة النشاط، عن توافر  كابينة مصيفية للزملاء وأسرهم بشاطئ ستانلي بمحافظة الإسكندرية، بدءًا من بعد غد الأربعاء الموافق ٢ أغسطس ٢٠٢٣ من الساعة ١٠ صباحًا حتى ١٢ بعد منتصف الليل يوميًا. 

 

قالت النجار: قيمة الأشتراك ١٠٠ جنيه فى اليوم ومتاح للزميل وأسرته الحجز ليوم واحد أو يومين بحد أقصى ويتم دخول الشاطئ مجانًا ،علما بأن الكابينة مساحتها ١.٥ ×١.٥ وتحتوى على شمسية و٦ كراسى وتستخدم فقط لوضع الأغراض وتغيير الملابس أثناء التواجد على الشاطئ وبها كهرباء لاستخدام غلاية المياه وشحن الهواتف. 

 

وأضافت: الحجز بالدور الأول بالنقابة ويحتفظ الزميل بإيصال الدفع لتسليمه عند دخول الشاطئ.

 

كما أوضحت مقرر لجنة النشاط أنه يوجد أيضًا كابينة أخرى بكافة المواصفات خاصة بالزملاء الصحفيين وأسرهم بالنقابة الفرعية بالإسكندرية وسوف تتم كل إجراءات الحجز لهم بمقر النقابة الفرعية.  


وتهيب مقرر اللجنة بالزملاء الحفاظ على كافة متعلقات الكبائن دون خسائر.

إجراءات الحجز الإسكندرية الزملاء الصحفيين الصحفيين دعاء النجار دخول الشاطئ شاطىء ستانلي

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