الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مفاجآت فى تشكيل الزمالك أمام الشباب السعودى فى البطولة العربية

الزمالك
الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الشباب السعودي المقرر لها في السادسة مساء اليوم الإثنين باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للبطولة العربية.

 

ويضم التشكيل كلًا من: 

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي– محمد عبدالغني- مصطفى الزناري- حاتم سكر.

خط الوسط: أحمد فتوح– نبيل عماد دونجا– عمرو السيسي.

خط الهجوم: محمود عبدالرازق "شيكابالا"– سيف الدين الجزيري– أحمد سيد "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد ومحمد نديم وعمر جابر وحسام عبدالمجيد وأحمد زكي ومحمد أشرف "روقا" وأحمد عبدالرحيم "إيشو" وسيد عبدالله "نيمار"  ومحمد حسام "بيسو" ومحمد طارق وعلي ياسر وناصر منسي. 

الزمالك أوسوريو خوان كارلوس أوسوريو كارلوس الشباب

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