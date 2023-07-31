ضبط 56 طنًا من الردة والقمح والأسمدة المدعمة داخل مخزن بأسيوط

تمكنت مديرية التموين بأسيوط من ضبط مخزن بداخله 30 طنا من الردة المدعمة، و18 طنا من القمح المحلي، و8 أطنان أسمدة زراعية مدعمة محظور تجميعها.

وقال ممدوح حماد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه وفقًا لتعليمات وزير التموين الدكتور علي المصيلحى ولتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تم شن حملة تموينية أسفرت عن ضبط مخزن لأحد التجار قام بتجميع كميات من الردة المدعمة وصلت لنحو 30 طنا تم تجميعها بقصد بيعها في السوق السوداء، كما تم ضبط نحو 18 طنًا من الأقماح المحلية موسم 2023 بقصد بيعها في السوق السوداء، كما تم ضبط 8 أطنان من الأسمدة الزراعية المدعمة المحظور تداولها خارج الحيازات الزراعية بقصد بيعها في السوق السوداء.

وعلى الفور، تم تشكيل حملة موسعة داهمت المخزن، وتم التحفظ الكميات المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حملات تموينية

حملات تموينية

حملات تموينية

حملات تموينية

حملات تموينية

حملات تموينية