«تعليق.. حرق.. تنمر».. تفاصيل جديدة فى واقعة تعذيب الأشقاء الثلاثة بالوراق

حصل "الدستور" على تفاصيل جديدة بتحقيقات النيابة العامة في قضية اتهام أم وثلاثة من جيرانها بتعذيب 3 أطفال والتنمر والسخرية منهم وهتك عرض الأطفال في القضية رقم 3836 لسنة 2022 المقيدة برقم 212 لسنة 2023.

إلقاء الطفل من البلكونة

وجاءت تفاصيل تلك الفيديوهات بفيديو يتضمن تعليق الطفل مرزوق عبدالنبي الضحية الأولى، في باب خشبي مرتفع لعدة دقائق عقابًا له على إجراء رقصة بطريقة مخلة وغير أخلاقية وظهر الطفل يصرخ في الفيديوهات دون رحمة أو نجدة.

كما تناولت أوراق القضية تفاصيل فيديو آخر يظهر الطفل فيه والمتهمة الرابعة تمسكه من يديه وتلقيه من شرفة عقارها في مكان مظلم لأسفل بطول 4 أمتار مليء بالحجارة والزجاج المكسور ثم أمسكت الطفلة الضحية الثالثة إيمان، 4 سنوات، وهددتها بإلقائها هي الأخرى، وظهر الأطفال في الفيديوهات بصورة مهينة ومسيئة تنتهك طفولتهم، كما قامت إحدى المتهمات بخلع ملابسهم وتعالت ضحكاتها هي وشريكاتها.



واتهمت النيابة كلًا من: "آمال.ع"، أم الأطفال، "سيدة. س"، 22 سنة، فتاة جامعية، "حنان . ص"، 40 سنة، "سعاد. ط"، 46 سنة، جيران المتهمة الأولى، بتعذيب الأطفال الثلاثة أبناء الأولى "مرزوق عبدالنبي"، 11 سنة، وشقيقتيه "سعاد، 9 سنوات، وإيمان، 4 سنوات"، وذلك بتجريدهم من ملابسهم والوصول لأماكن عفتهم بعلم والدتهم ومساعدة باقي الجيران، وذلك بحجة تأديبهم.



كما تبين أنهم احتجزوا الأطفال في منزل الرابعة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا ودون سلطة عليهم، وهددوا الأطفال بالقتل وعذبوهم وخاصة الطفلة الثانية "سعاد"، التي وضع لها المتهمات مادة حارقة ومهيجة للأعصاب عبارة عن ملح وليمون في أماكن حساسة بجسدها وموطن عفتها متلذذين بصرخاتها واستغاثتها لشفاء روحهم المريضة.