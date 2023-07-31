وزير الصحة: القطاع الخاص هو شريك أساسى لنجاح منظومة المبادرات الرئاسية خلال السنوات الماضية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية توسيع قاعدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم المبادرات الصحية التي تقدمها الوزارة للمواطنين، وعلى رأسها حملة 100 يوم صحة، التي تستهدف تكثيف خدمات كل المبادرات الصحية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وخاصة النائية والحدودية، بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة والأولويات المجتمعية للتطوير الدائم والمستمر لتلك المبادرات، تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، سعيًا لتطوير النظام الصحي والارتقاء بالمؤشرات الصحية للمواطنين.

جاء ذلك خلال احتفالية، اليوم الإثنين، للإعلان عن شراكة القطاع الخاص، متمثلًا في إحدى مجموعة مستشفيات خاصة وشركة هاتف محمول في تقديم الخدمات الصحية من الكشف وتقديم العلاج للمواطنين بالمجان ضمن حملة 100 يوم صحة، بما يستهدف الارتقاء بالمؤشرات الصحية للمواطنين.

وأضاف الوزير، خلال كلمته، أن القطاع الخاص هو شريك أساسي لنجاح منظومة المبادرات الرئاسية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا تقديم كل سبل الدعم لهم، مثنيًا خلال الكلمة على المجهودات التي تقدمها مجموعة مستشفيات كليوباترا، وشركة اورانج للاتصالات، ومؤسسة وقاية لدعم مبادرة قوائم الانتظار من خلال علاج 1000 حالة بالمجان، لافتًا إلى أن الوزارة قدمت خدماتها العلاجية لأكثر من 2 مليون مواطن خلال آخر 4 سنوات بتكلفة تخطت الـ15 مليار جنيه.

وأكد الوزير أن المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، أشادت بالنجاح الذي حققته المبادرات الرئاسية خلال الفترة الماضية، مما يحتم علينا الاستمرار والمُضي قدمًا نحو التوسع في تلك المبادرات بما يضمن توسيع قاعدة الخدمات الصحية للمواطنين وتحقيق نسب متقدمة من الشفاء في مختلف الأمراض.

وأعرب الوزير عن تطلعه لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وشراكة القطاع الخاص في تقديم الخدمات العلاجية من خلال حملة 100 يوم صحة، التي أثبتت نجاها خلال الـ35 يومًا الأولى لها، خاصةً في مجال الكشف المبكر عن أمراض سرطان الثدي والعلاج منه، حيث قدمت أكثر من 13 مليون خدمة صحية للمواطنين المنتفعين على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بدعم قوي من القيادة السياسية للتوسع وتقديم مختلف الخدمات الصحية للمواطنين بعدالة ومساواة في مختلف ربوع الجمهورية، بما يضمن تحسين المؤشرات الصحية لهم.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير أكد أهمية منظومة مبادرات الصحة العامة التي دشنها فخامة رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2018، بداية من المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي، الذي تستعد مصر حاليًا للحصول على الإشهاد الدولي بخلو مصر من فيروس سي خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أن النجاح القوي الذي حققته مبادرات الصحة العامة خلال السنوات الماضية، كان أحد أسبابه سلسلة الشراكات المتميزة بين القطاعين الحكومي والخاص، مما أسهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين في مختلف التحديات الصحية.

وأكد العمل من خلال خطط وحلول استراتيجية ممنهجة بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في خلق حراك قوي في كل المبادرات المعنية بتحسين مؤشرات الصحة العامة والوصول إلى المواطنين في مختلف مناطق الجمهورية وأهمها المناطق النائية والحدودية وتوفير كل الخدمات الصحية الصغرى والكبرى المتمثلة في التشخيص والعلاج وإجراء العمليات الجراحية اللازمة للمواطنين مجانًا، مؤكدًا أن حملة 100 يوم صحة تعد نموذج يعظم الشراكة مع القطاع الخاص بما ينعكس إيجابيًا على الجهود التي تبذلها الوزارة.