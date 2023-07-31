الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

رانيا يحيى عميدًا للمعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون

الدكتورة رانيا يحيى
الدكتورة رانيا يحيى

أصدرت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، قرارًا بتولي الفنانة الدكتورة رانيا يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفني بالهرم، خلفًا للدكتور سامح صابر العميد السابق للمعهد.

نبذة عن الدكتورة رانيا يحيى 

ورانيا يحيى فنانة وأكاديمية مصرية، حاصلة على بكالوريوس الكونسرفتوار وليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، وتشغل حاليًا منصب أستاذ ورئيس قسم فلسفة الفن وعلومه بالمعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، وهى عضو المجلس القومى للمرأة بقرار جمهورى، ومقررة لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومى للمرأة، وحاصلة على زمالة كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وعازفة فلوت بأوركسترا أوبرا القاهرة منذ 1995 وحتى الآن، كما أنها عضوة مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، وعضوة المجلس الأعلى للثقافة لجنة الشباب.

حصلت الدكتورة رانيا يحيى مؤخرًا على جائزة الدولة للتفوق في الفنون عام 2023، كما مُنحت لقب الأم المثالية من دار الأوبرا المصرية لعام 2023، وتم تكريم الفنانة رانيا يحيى بمهرجان "بابل" الدولي الخامس عشر، في العراق، بحضور وزير الثقافة العراقي، ولفيف من الشخصيات الدبلوماسية والعامة العراقية.

وللدكتورة رانيا يحيى إسهامات ثقافية وفنية عديدة، ومثلت مصر فى العديد من المحافل الدولية، وتم تكريمها فى الداخل والخارج. وخلال مسيرتها تُوجت بالعديد من شهادات التقدير من أكاديمية الفنون، المجلس الأعلى للثقافة، الجامعة الأمريكية، جمعية كتاب ونقاد السينما، اتحاد كتاب مصر، المركز القومى للموسيقى والمسرح والفنون الشعبية، وللدكتورة رانيا يحيى العديد من الإسهامات الثقافية والكتابات النقدية الموسيقية فى العديد من الصحف والمجلات، ومن مؤلفاتها غذاء الروح، موسيقى أفلام يوسف شاهين، سحر الموسيقى فى أفلام صلاح أبوسيف، نغمات على شاطئ الواقعية، وغيرها من المؤلفات.

أكاديمية ناصر العسكرية الدكتورة غادة جبارة الدكتورة رانيا يحيى المجلس القومي للمرأة أوركسترا أوبرا القاهرة أوبرا القاهرة جائزة الدولة للتفوق مهرجان بابل الدولي

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