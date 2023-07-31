الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

انهيار ميرفت أمين فور وصول جثمان نجل الفنان حسن يوسف إلى مسجد الشرطة

جنازة نجل حسن يوسف
جنازة نجل حسن يوسف

 انهارت الفنانة ميرفت أمين، لحظة وصول جثمان عبدالله حسن يوسف إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد لصلاة الجنازة عليه وتوديعه لمثواه الأخير.

ووصل اليوم الإثنين، جثمان نجل الفنان حسن يوسف إلى مسجد الشرطة، لأداء صلاة الجنازة عليه، وتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

 

وتعرض نجل الفنان حسن يوسف لحادث غرق بالساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بمطروح ومنه إلى القاهرة، اليوم. 

 

والراحل عبدالله حسن يوسف هو الابن الأصغر للفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، ويبلغ من العمر 35 عامًا، ويعمل كابتن طيار بإحدى شركات الطيران الخاصة.

 

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اداء صلاة الجنازة المعتزلة شمس البارودي الفنانة المعتزلة شمس البارودي الساحل الشمال أنفاسه الأخيرة امين اليوم الاثنين

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