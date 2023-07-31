الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الهلال السعودي ينافس أهلي جدة على ضم ماركو فيراتي من باريس سان جيرمان

ماركو فيراتي
ماركو فيراتي

يحوم الغموض حول مستقبل النجم الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط اسم ماركو فيراتي بإمكانية الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان في الصيف الحالي، في ظل اهتمام العديد من كبار الأندية بالحصول على خدماته، وعلى رأسها نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بجانب بعض الأندية السعودية.

الهلال ينافس أهلي جدة على ضم ماركو فيراتي من باريس سان جيرمان

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن ناديي الهلال وأهلي جدة السعوديين أبديا رغبتهما في التعاقد مع ماركو فيراتي في الصيف الحالي.

وأفادت الصحيفة الفرنسية، أن ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي، سيبدأ الدخول في مفاوضات مع مسئولي باريس سان جيرمان، في محاولة لحسم صفقة فيراتي في أقرب وقت ممكن.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن مدرب أهلي جدة يريد التحدث مع فيراتي شخصيًا، من اجل إقناعه بالانضمام إلى صفوف الفريق، ورفض عرض الهلال السعودي.

وتواصل الأندية السعودية محاولاتها لإبرام صفقات من العيار الثقيل، وذلك في إطار خطة السعودية لحدوث طفرة قوية في المنافسات المحلية، وترويج بشكل أكبر للسياحة من خلال نجوم كرة القدم.

وكان فريق الهلال السعودي قد تعاقد مع كل من: كاليدو كوليبالي، روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم.

بينما تعاقد فريق أهلي جدة السعودي مع كل من: إدوارد ميندي، روبرتو فيرمينو، رياض محرز وآلان سانت ماكسيمين، في الصيف الحالي.

وقضى فيراتي 11 موسمًا متتاليًا في باريس سان جيرمان، منذ انضمامه في يوليو 2012، مقابل 12 مليون يورو، قادمًا من نادي بيسكارا الإيطالي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الإيطالي، صاحب الـ30 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2026.

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