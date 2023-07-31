ختام المسابقة الثقافية فى دورى المعلومات للشباب في كفر الشيخ

شارك أعضاء مراكز شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ، دورى المعلومات بمركز شباب التنمية الشبابية بدسوق ضمن خطة نشاط الإدارة العامة للشباب بالمديرية والتى تقدمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن هذه المسابقات الثقافية تهدف إلى خلق التنافسية و الحث على التثقف والمعرفة وتشجيع البحث والإطلاع والقراءة وبث روح التعاون لدى الشباب، وتعد من أبرز الأنشطة الثقافية التي تسهم في إثارة الاهتمام بمتابعة الشأن العام الثقافية والمعلومات العامة لتحسين القدرة على المنافسة.

وفاز فريق مركز التنمية الشبابية فى ختام دورى المعلومات بمراكز شباب دسوق، بإشراف نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، و مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات بالمديرية، ومحمد مرسى، مدير إدارة شباب دسوق.

كما نظمت إدارة شباب قلين بمحافظة كفر الشيخ ، أيضا المسابقة الثقافية فى دورى المعلومات بمركز شباب مدينه قلين بمشاركة أعضاء مراكز الشباب التابعة للإدارة، ويأتي ذلك ضمن خطة نشاط إدارة تنمية النشء بالمديرية و تقدمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ .

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مثل هذه المسابقات الثقافية تهدف إلى تشجيع التنافس الثقافي والمعرفي وتشجيع البحث والإطلاع والحث على القراءة وبث روح النشاط والتعاون لدى الطلائع، وتعد من أبرز الأنشطة الثقافية التي تسهم في إثارة الاهتمام بمتابعة الأمور الثقافية وتتبع معلومات محددة للوصول إلى أجوبتها وتحقيق الفوز على المنافسين.