الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحقيق عاجل في حريق مستشفى دشنا المركزي.. وكيل صحة قنا: "لم يمس الأدوية"

حريق
حريق

قال الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه تم فتح تحقيق في واقعة الحريق الذي نشب في مخازن مستشفى دشنا، شمالي قنا واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة في الحادث الاليم

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه فور نشوب الحريق تم تبليغ الحماية المدنية، وتم السيطرة عليه، مشيرا إلى أنه تسبب في خسائر في الأوراق فقط، ولم يمس الأدوية.

كان حريق نشب منذ قليل، في مخازن مستشفى دشنا المركزي،  بمقرها المؤقت بقرية فاو قبلي شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة ، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بنشوب حريق في مخازن خاصة بمستشفى دشنا المركزي .

انتقلت قوات الحماية المدنية بقنا إلى مقر الحريق، وتبين نشوب حريق في مخازن الأدوية ومستلزمات الغسيل الكلوي.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

الأدوية ومستلزمات أخطرت النيابة الجهات المختصة التحقيقات التحقيق الاستحمام

الأكثر قراءة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان