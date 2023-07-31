تحقيق عاجل في حريق مستشفى دشنا المركزي.. وكيل صحة قنا: "لم يمس الأدوية"

قال الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه تم فتح تحقيق في واقعة الحريق الذي نشب في مخازن مستشفى دشنا، شمالي قنا واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة في الحادث الاليم

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه فور نشوب الحريق تم تبليغ الحماية المدنية، وتم السيطرة عليه، مشيرا إلى أنه تسبب في خسائر في الأوراق فقط، ولم يمس الأدوية.

كان حريق نشب منذ قليل، في مخازن مستشفى دشنا المركزي، بمقرها المؤقت بقرية فاو قبلي شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة ، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بنشوب حريق في مخازن خاصة بمستشفى دشنا المركزي .

انتقلت قوات الحماية المدنية بقنا إلى مقر الحريق، وتبين نشوب حريق في مخازن الأدوية ومستلزمات الغسيل الكلوي.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.