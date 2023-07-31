الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

موفدة "إكسترا نيوز": لا منافس لمدينة العلمين الجديدة على خط الساحل الشمالي (فيديو)

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

رصدت شروق وجدي، موفدة فضائية "إكسترا نيوز"، أجواء مهرجان العلمين الجديدة، مؤكدة أنه سيقدم مفاجآت كثيرة كل يوم، فعلى سبيل المثال حفلات لكبار الفنانين مثل محمد منير ومدحت صالح، وغيرهما، فضلا عن العروض المتنوعة كالتنورة وسينما السيارات وغيرهم، مؤكدة جاهزية واستعداد مدينة العلمين بالكامل لاستقبال الفعاليات والحفلات الفنية والموسيقية المتنوعة.

وأضافت خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة، أن منصات التواصل الاجتماعي أحدثت حالة من البهجة والرواج السياحي لمدينة العلمين، وزادت من متابعة المواطنين لفعاليات وحفلات المهرجان، مشيرة إلى أن مدينة العلمين تشهد توافد أكبر بكثير من الزوار كل أسبوع عن الذي يسبقه.

وأكدت أنه لا يوجد منافس لمدينة العلمين الجديدة على خط الساحل الشمالي، إذ إنه لا يوجد منطقة تحتوي على أبراج أو مساحات كبيرة، وأيضا لا توجد مدينة تجمع المطاعم والكافيهات المتنوعة والعالمية في مكان، أو تحتوي على بحر ممهد لممارسة كل الأنشطة الرياضية والترفيهية.

 

اجتماعى اكسترا نيوز التواصل الاجتماعي الحفلات الفنية الرواج السياحي التواصل الاجتماع

الأكثر قراءة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان