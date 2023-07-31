موفدة "إكسترا نيوز": لا منافس لمدينة العلمين الجديدة على خط الساحل الشمالي (فيديو)

رصدت شروق وجدي، موفدة فضائية "إكسترا نيوز"، أجواء مهرجان العلمين الجديدة، مؤكدة أنه سيقدم مفاجآت كثيرة كل يوم، فعلى سبيل المثال حفلات لكبار الفنانين مثل محمد منير ومدحت صالح، وغيرهما، فضلا عن العروض المتنوعة كالتنورة وسينما السيارات وغيرهم، مؤكدة جاهزية واستعداد مدينة العلمين بالكامل لاستقبال الفعاليات والحفلات الفنية والموسيقية المتنوعة.

وأضافت خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة، أن منصات التواصل الاجتماعي أحدثت حالة من البهجة والرواج السياحي لمدينة العلمين، وزادت من متابعة المواطنين لفعاليات وحفلات المهرجان، مشيرة إلى أن مدينة العلمين تشهد توافد أكبر بكثير من الزوار كل أسبوع عن الذي يسبقه.

وأكدت أنه لا يوجد منافس لمدينة العلمين الجديدة على خط الساحل الشمالي، إذ إنه لا يوجد منطقة تحتوي على أبراج أو مساحات كبيرة، وأيضا لا توجد مدينة تجمع المطاعم والكافيهات المتنوعة والعالمية في مكان، أو تحتوي على بحر ممهد لممارسة كل الأنشطة الرياضية والترفيهية.