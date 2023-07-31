رئيس جهاز الشروق: 16 مليون جنيه حصيلة بيع 3 محلات وصيدلية بالمزاد

أعلن المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، عن بيع محلات تجارية وصيدلية بالمزاد العلني، و وذلك إطار خطة الجهاز لطرح محلات تجارية وتوفير كافة الخدمات للمواطنين المقيمين، صباح اليوم الإثنين31 يوليو عقد جلسة المزاد والتى انتهت منذ قليل .

أوضح رئيس الجهاز أنه تم استهداف مناطق دار مصر، الشباب بمساحات 70، 100 متر مربع، والتاسعة عمارات، وتم ترسية المحلات التجارية في الأسواق المنفذة بتلك المناطق بمساحات تتراوح بين 22م2 حتى 38م2. ومن المتوقع أن توفر هذه المحلات خدمات مختلفة للسكان وتجعلها متاحة بالقرب من محلات إقامتهم.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن سعر المتر المربع للمحلات التجارية يتراوح بين 50-100 ألف جنيه وحتى 156 ألف جنيه، وأن سعر المتر المربع لصيدلية يبلغ 220 الف و500 جنيه، وبإجمالي يتعدى 16 مليون جنيه، سيتم استكمال خطة الطرح تباعًا لتشمل كافة أنحاء مدينة الشروق.

وتابع المهندس علي سعد رئيس الجهاز مدينة الشروق، أنه يتم سداد باقي المستحقات المالية للبيع بنسبة 90% من خلال طريقتين، حيث تنص الطريقة الأولى للسداد للمستفيدين استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ رسو المزاد.

- الطريقة الثانية لسداد المستحقات المالية



وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الطريقة الثانية لسداد المستحقات المالية تشير إلى أنه يتم سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي وقت السداد.

وكذلك يضاف إليها نسبة 0.5% مصاريف تحصيل و 2% طبقا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع القيام المستفيدين بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

وأفاد أنه يجوز معاينة المحلات التجارية والصيدلية على الطبيعية خلال مواعيد العمل الرئيسية، كما يخضع المزاد لأحكام القانون رقم 183 لسنة 2018 من قانون التنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.