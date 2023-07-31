محافظ مطروح يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الثاني

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين ،بحضور عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الثاني للعام الدراسي 2022-202 بالمحافظة، بنسبة نجاح 82.2%، لتصل نسبة إجمالي الناجحين خلال الدور الأول والثاني بالشهادة الإعدادية بمطروح خلال هذا العام الدراسي 94.5% بعدد 9658 من إجمالى11113طالب وطالبة.

وأوضح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية الدور الثاني 3112 طالبا حضر منهم 2025 نجح منهم 1664طالب وطالبة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح انه يمكن لطلاب امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثانى التعرف على نتائجهم من خلال الرابط التالي:

https://c1hbn849.caspio.com/dp/954cc0009f8f269c11f147c8ba90

وفي سياق اخر كان قد قال عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، في بيان اعلامي سابق له، أن اللواء خالد شعيب، وافق علي خطة المديرية ممثلة في إدارة المدارس الرسمية لغات والتي تضمنت عدة إجراءات لضبط الكثافات الطلابية بالمدارس الرسمية لغات واستيعاب المرتفع منها .

وأوضح شحاته أن اللواء خالد شعيب وافق علي توجيه كافة التحويلات الداخلية والخارجية لمرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية الي مدرسة حدائق مطروح الرسمية لغات نظراً لوجود فراغات تسمح باستيعاب الطلاب وتوجيه التحويلات بالمرحلة الإعدادية الي مدرستي ابن سينا الرسمية وحدائق مطروح بالإضافة إلي توجيه التحويلات بالمرحلة الثانوية الي مدرستي حسن الشربتلي الرسمية لغات ومطروح الرسمية.