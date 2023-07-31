الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكرملين: هجمات المسيرات الأوكرانية على موسكو تؤكد إرهاب كييف

الناطق باسم الرئاسة
الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"،  ديميتري بيسكوف، محاولات أوكرانيا لشن هجمات إرهابية ضد منشآت مدنية بأنها أفعال تدل على اليأس. 

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين، أن موسكو ومقاطعة موسكو لا تخططان لرفع مستوى التهديد الإرهابي، مشيرا إلى أن الإجراءات الأمنية بعد هجمات المسيرات الأوكرانية على موسكو معززة، وتعمل السلطات ما بوسعها لتقليل المخاطر. 

وتابع أن الإجراءات الأمنية لا تشمل موسكو فحسب بل والمناطق الروسية الأخرى التي تتعرض لهجمات من الجانب الأوكراني، مضيفا أن الإجراءات الأمنية معززة، ويتم اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتنظيم الحماية بالمستوى المطلوب من الخطر المستمر للهجمات الإرهابية على أهداف مدنية.

- نظام كييف إلى تكتيكات لشن ضربات إرهابية تستهدف أهدافا مدنية

وأوضح: بالطبع، إنها أفعال تدل على اليأس على خلفية هذه الإخفاقات، لهذا السبب يلجأ نظام كييف إلى تكتيكات إرهابية مماثلة لشن ضربات إرهابية وتستهدف هذه الضربات الإرهابية أهدافا مدنية، على وجه الخصوص أهدافا ذات أهمية اجتماعية. إنه أمر مثير للاشمئزاز وسنواصل محاربته.

وقال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أمس ، إن مسيرات أوكرانية هاجمت العاصمة الروسية مساء الأحد الماضي، مما ألحق ضررا بواجهات برجي "موسكو سيتي" بشكل طفيف ولم تقع هناك إصابات. من جانبها أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف حاول تنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في موسكو بثلاث مسيرات، وأسقط الدفاع الجوي مسيرة واحدة، في حين تم قمع مسيرتين أخريين بأنظمة الحرب الإلكترونية، وبعد أن فقدتا السيطرة، تحطمتا في أراضي المباني غير السكنية في مجمع "موسكو سيتي.

 

الناطق باسم الرئاسة الروسية أوكرانيا ارهاب الإرهابي المسيرات الأوكرانية موسكو تكتيكات إرهابية

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