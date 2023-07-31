الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إغلاق 13 منشأة وإعدام أغذية فاسدة في رأس البر بدمياط

تموين دمياط
تموين دمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط حملات الرقابة على الأغذية بمصيف رأس البر تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وشنت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية على ١٣ منشأة برأس البر وتم التوصية بغلقها إداريا، وأسفرت عن  تحرير ٥٠  محضر جنحة صحية وتم قيد المحاضر لإخطار النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانوناً.

وتم ضبط ٥٦٠ كيلو أيس كريم وزبادى وقشطة وتم إعدام ١٨٥ كيلو أغذية متنوعة متغيرة الخواص الطبيعية وإعدام ٢١٥ لتر عصائر وزيت طعام سبق استعماله من الطاسة، كما تم سحب ١٠ عينات من الأغذية المتنوعة للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمى.

محافظ دمياط دمياط تموين دمياط تموين راس البر

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