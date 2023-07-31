محافظ دمياط تهنئ أوائل الثانوية العامة

هنأت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الطالب باسل محمد بكر شعيب لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الشعبة العلمية رياضيات بمجموع 407 درجات.

كما هنأت الطالب حسن شفيق حسن الحادق لحصوله على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية في الشعبة العلمية علوم بمجموع 401. وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة، حيث قامت محافظ دمياط بتهنئة الطالب باسل شعيب لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الشعبة العلمية رياضيات، والطالب حسن الحادق لحصوله على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية في الشعبة العلمية علوم، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022 وتحقيق أبناء محافظة دمياط لمركزين على مستوى الجمهورية. وأعربت الدكتورة منال عوض عن خالص أمنياتها لهما بدوام التوفيق والسداد، معربة أيضًا عن سعادتها بتمثيلهما المشرف لمحافظة دمياط. كما هنأت أبناءها وبناتها من طلاب الثانوية العامة الناجحين والمتفوقين، موجهة التحية إلى أولياء الأمور على جهودهم المبذولة بجانب أبنائهم طوال العام الدراسي.

وأعلن المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، عن تهنئته لكل من الطالبين الأوائل على مستوى الجمهورية من محافظة دمياط في نتيجة الثانوية العامة لعام ٢٠٢١.

حصل الطالب باسل محمد بكر شعيب على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمجموع ٤٠٧ درجات في شعبة علمي رياضة، وهو طالب في إدارة دمياط التعليمية.

كما حصل الطالب حسن شفيق حسن شفيق على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع ٤٠١ درجة في شعبة علمي علوم، وهو طالب في إدارة فارسكور التعليمية.

وأضاف المهندس علي عبد الرءوف أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح درجات امتحانات الثانوية العامة، استعدادًا للإعلان عن النتيجة خلال ساعات قليلة، محذرًا من الانسياق خلف منشورات تدعي تعديل درجات امتحانات الثانوية العامة.