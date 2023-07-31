أسقف 6 أكتوبر يدشن كنيسة العذراء وأبانوب بالبراجيل

دشّن الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم، كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بالبراجيل ، وصلى صلوات التدشين والقداس الذي تلاه، وشاركه الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص.

ودشّن نيافة الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم، المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء والشهيد أبانوب، والمذبح البحري على اسم الشهيد فيلوباتير مرقوريوس (أبي سيفين) والقديس الأنبا كاراس، بينما دشّن مذبح ثالث بالطابق الأرضي على اسم الشهيد أبالي بن يسطس.

إلى جانب تدشين البانطوكراتور (شرقية الهيكل)، وحامل الأيقونات (الأيكونستاس) والأيقونات الموجودة في صحن الكنيسة.

بدأ نيافة الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم، بعد انتهاء صلوات التدشين القداس الإلهي، وخلاله رسم نيافة الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم، 61 من أبناء الكنيسة شمامسة، منهم 6 برتبة إبيدياكون و20 برتبة أغنسطس و35 برتبة إبصالتس.