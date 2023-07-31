ممثل حزب الشعب الجمهوري: جلسة مباشرة الحقوق السياسية كانت على أعلى مستوى

قال طارق الوراقي، ممثل حزب الشعب الجمهوري، إن خلال الجلسة الأخيرة للحوار الوطني تم مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، لطرح جميع الاقتراحات والملاحظات والتوصل إلى توصيات مرضية تجمع أهم النقاط المشتركة لصالح المواطن.

وأضاف الوراقي، أن جلسات الحوار الوطني تدل في مضمونها على أن هناك وعي وإمكانية وقدرة على الحوار، وجمع مختلف الآراء في جميع القضايا والتوصل إلى مائدة حوار واحدة تخدم الوطن.

وفي الأسبوع الخامس للحوار الوطني، تعقد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي جلسة لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما تعقد لجنة المحليات جلسة لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية، فيما تناقش لجنة النقابات والعمل الأهلي.

وتهدف إدارة الحوار الوطني إلى انعقاد 4 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، لتجمع على قلب وطن واحد خلال جلسات ممتدة؛ بهدف التوافق على حلول لقضايا شكّلت أولويةً هامة لدى المواطنين.