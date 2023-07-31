الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فى ختام دوري الكرة الخماسية.. إنبي يهزم بتروجاس بثنائية ويصعد للمركز الثالث

فريق الكرة الخماسية
فريق الكرة الخماسية "عموم" بنادى إنبى

حقق فريق الكرة الخماسية "عموم" بنادى إنبى فوزاً غالياً على متصدر بطولة الدورى فريق بتروجاس بثنائية نظيفة ، وذلك ضمن الأسبوع الأخير لمسابقة الدورى للموسم الرياضى 2023/2022 .

قدم الفريق البترولى مباراة رائعة المستوى ونجح فى الحفاظ على شباكة طوال أحداث اللقاء ، الذى أنتهى بالتعادل السلبى ، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح ، ليتمكن الحارس المتألق محمد شعراوى فى التصدى لثلاث ركلات ، فيما نجح وليد صلاح واحمد هلال فى إحراز هدفى الفوز ، لتنتهى المباراة بفوز إنبى بركلات الترجيح بهدفين دون رد ويحصد الفريق البترولى المركز الثالث للبطولة .

ويشرف على قطاع الكرة الخماسية المهندس أيمن جاد عضو مجلس إدارة نادى إنبى .

ويقود فريق الكرة الخماسية جهاز فنى مكون من :حسين حنفي - رئيس الجهاز

وعبدالسلام اسماعيل - مدير فني
وبكر عبدالعزيز - مدير اداري
ومصطفي عزيز - مدرب عام
وتامر ذكري - مدرب
وهاني سيد - مدرب حراس مرمى
وعلي فهمي - اداري
ومصطفي محمود - تأهيل
ومدحت محمد - مدلك
ومحمد مصطفى بيسة مسئول تجهيزات

نادى إنبى بكر عبدالعزيز الكرة الخماسية المهندس أيمن جاد الفريق البترولى

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