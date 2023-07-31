فى ختام دوري الكرة الخماسية.. إنبي يهزم بتروجاس بثنائية ويصعد للمركز الثالث
حقق فريق الكرة الخماسية "عموم" بنادى إنبى فوزاً غالياً على متصدر بطولة الدورى فريق بتروجاس بثنائية نظيفة ، وذلك ضمن الأسبوع الأخير لمسابقة الدورى للموسم الرياضى 2023/2022 .
قدم الفريق البترولى مباراة رائعة المستوى ونجح فى الحفاظ على شباكة طوال أحداث اللقاء ، الذى أنتهى بالتعادل السلبى ، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح ، ليتمكن الحارس المتألق محمد شعراوى فى التصدى لثلاث ركلات ، فيما نجح وليد صلاح واحمد هلال فى إحراز هدفى الفوز ، لتنتهى المباراة بفوز إنبى بركلات الترجيح بهدفين دون رد ويحصد الفريق البترولى المركز الثالث للبطولة .
ويشرف على قطاع الكرة الخماسية المهندس أيمن جاد عضو مجلس إدارة نادى إنبى .
ويقود فريق الكرة الخماسية جهاز فنى مكون من :حسين حنفي - رئيس الجهاز
وعبدالسلام اسماعيل - مدير فني
وبكر عبدالعزيز - مدير اداري
ومصطفي عزيز - مدرب عام
وتامر ذكري - مدرب
وهاني سيد - مدرب حراس مرمى
وعلي فهمي - اداري
ومصطفي محمود - تأهيل
ومدحت محمد - مدلك
ومحمد مصطفى بيسة مسئول تجهيزات