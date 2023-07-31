الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير التعليم: إحالة 641 طالبًا للنيابة العامة وفقًا للقانون

رضا حجازي
رضا حجازي

قال وزير التربية والتعليم الدكتور، رضا حجازي: إننا لدينا حالات تتعلق بأعمال سير الامتحانات بإجمالي 68 قضية، وحالات تتعلق بالتمزيق وتبديل وتهريب كراسة الإجابة 39 قضية، وحالات تعدٍ وشغب بإجمالي 18 قضية، وحالات مرضية وتوتر بإجمالي 10 حالات.

وأضاف وزير التعليم، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة، اليوم الإثنين، أن الوزارة لديها منظومة تعمل بجهد كبير، لافتًا إلى أن هناك 812 طالبا مخالفين.

وتابع "حجازي": تم إحالة 641 طالبًا للنيابة العامة وفقًا للقانون، لأنهم قاموا بمشاركة الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي، أما عدد الملاحظين المخالفين فوصل إلى 199 شخصا تم تحويلهم للشئون القانونية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام تم سحبها من بنك الأسئلة، وتم تشكيل لجنة لمراجعة الامتحان وإعطاء الأمر بطبعه.

وزير التربية والتعليم إحالة 641 طالب إحالة 641 طالب النيابة العامة

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