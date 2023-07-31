الإثنين 31 يوليو 2023
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"التفوق للبنين".. وزير التعليم يعلن نسبة نجاح البنين والبنات في الثانوية

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تقدم لامتحان الثانوية العامة نحو 763206 آلاف طالب، وحضر منهم 759676، ونجح منهم 598723 بنسبة نجاح 78.81%، متابعا: "نسبة النجاح للبنين 80.6%، والبنات 77.4%".

وأضاف حجازي، خلال مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة، أن العام الماضي وصلت نسبة النجاح لـ74.5%، وهذا العام وصلت النسبة لـ78.8، وهو معدل مرتفع بنسبة 5% عن العام الماضي.

واعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022/ 2023، وكانت نسبة النجاح لهذا العام 78.8%.

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