بينها "مرعي البريمو وأبو نسب".. 7 أفلام سينمائية تُشعل الموسم الصيفي في أغسطس

تشهد دور العرض السينمائي في مصر، حالة من الرواج بطرح عدد من الأفلام السينمائية الجديدة خلال شهر أغسطس المقبل.

وتشهد السينما المصرية حالة من الانتعاش إذ ينطلق عرض 7 أفلام دفعة واحدة لكبار نجوم السينما والفن يغلب على أكثرها الطابع الكوميدي مما يشعل الموسم الصيفي ويجعله على صفيح ساخن إذ تشتعل المنافسة بين النجوم للاستحواذ على إيرادات شباك التذاكر.

وترصد الدستور، خلال هذا التقرير قائمة الأفلام السينمائية التي ينطلق عرضها بدور العرض خلال أيام حيث تتضمن القائمة:

1- فيلم ع الزيرو

ينطلق عرض فيلم على الزيرو للنجم محمد رمضان بعد غد في دور السينما المختلفة.

ويجسد محمد رمضان في الفيلم شخصية دور"دي جي" يكتشف إصابة ابنه بمرض خطير، ويحاول إنقاذه، وتدور الأحداث في قالب من الأكشن والإثارة.

وفيلم ع الزيرو من بطولة محمد رمضان، والفنانة نيللي كريم، وجومانا مراد، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل.

2- مرعي البريمو

تطلق الشركة المنتجة لفيلم “مرعي البريمو” للنجم محمد هنيدي العمل بدور العرض السينمائي بعد غد الأربعاء 2 أغسطس ويراهن محمد هنيدي على نجاح الفيلم بقوة حيث يعود للتعاون مع المخرج سعيد حامد الذي قدم معه سلسلة من الأفلام السينمائية الناجحة.

ويجسد محمد هنيدي خلال الفيلم شخصية تاجر بطيخ يواجه العديد من الأزمات والمواقف الكوميدية بسبب عمله في السوق.

ويشارك في بطولة فيلم "مرعي البريمو" بجانب محمد هنيدي، الفنانة غادة عادل، أحمد بدير، علاء مرسي، محمد محمود، نانسي صلاح، مصطفى أبوسريع، والعمل فكرة محمد هنيدي، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

3- أبو نسب

ينافس النجم محمد إمام في موسم صيف 2023 السينمائي بفيلمه الجديد "أبو نسب"، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الفنان محمد إمام الذي يلعب دور طبيب.

فيلم "أبونسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفى وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

4- 5 جولات

ينطلق عرض فيلم "5 جولات" بدور العرض السينمائي في 16 أغسطس المقبل، ويرصد العمل بطولات لمجموعة من الشباب لديهم أحلام عريضة، وهو بطولة مجموعة من الشباب أدهم الشرقاوي، نور النبوي، ماجد المصري ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج مازن اشرف .

5- وشxوش

ينطلق عرض فيلم وش x وش يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس المقبل وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى لايت كوميدى داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ونرى خلالها ما يحدث داخل الشقة في ليلة واحدة.

والفيلم بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.

6- البطة الصفراء

يعرض فيلم البطة الصفرا خلال شهر أغسطس وتدور فكرته حول دكتور علم نفس وأثناء عمل رسالة الدكتوراه يختار 3 مجرمين لإجراء تجارب عليهم، ومن هنا تحدث الأزمات التي تدور في قالب كوميدي. والفيلم من بطولة الفنان محمد عبدالرحمن والنجمة غادة عادل، صلاح عبدالله، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبوالروس، أحمد طلعت، الفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار، إنتاج رامي السكري.

6-العميل صفر

يشارك النجم أكرم حسني خلال موسم الصيف بفيلمه الجديد العميل صفر

وتدور قصة الفيلم حول شخصية فرد أمن، يقوم بدوره أكرم حسني، ويحلم هذا الشخص بأن يكون بطلًا خارقًا مثل جيمس بوند، ولكن أحلامه تقوده للتورط في عدد من المشاكل والمواقف الطريفة.

يشارك مع أكرم حسني في بطولة الفيلم نيللي كريم، لبلبة، بيومي فؤاد، أسماء أبواليزيد، محمد علاء، منذر رياحنة، ستيفاني صليبا، شريف دسوقي، ليلى عز العرب، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، فيدرا وإسماعيل فرغلي، فكرة أكرم حسني، تأليف وائل عبدالله، وإخراج كريم العدل.