الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يهنئ مدير أمن قنا الجديد

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي

قدّم الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، التهنئة للواء مصطفى مبروك لتعيينه مديرًا لأمن قنا، بحضور الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم، ولفيفٍ من القيادات الشرطية.

وثمّن رئيس الجامعة جهود الشرطة المصرية في الحفاظ على مقدرات الوطن والتضحيات التي يقدمها أبناء الشرطة المصرية للحفاظ على الأمن، متمنيًا التوفيق للواء مصطفى مبروك في مهمته مديرًا لأمن قنا.

وأكّد رئيس الجامعة أنّ الجامعة بيت خبرة للإقليم، تساهم في النهوض بالمجتمع من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والخدمات على مدار العام.

و رحّب اللواء مصطفى مبروك بوفد الجامعة وأشاد بدور الجامعة في خدمة المجتمع المحيط والخدمات المتنوعة التي تقدّمها الجامعة في المجال الأكاديمي والبحثي، مؤكدًا أهمية التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة ودعم الجهود الوطنية في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف ربوع مصر.

اهمية الأنشطة التهنئة التعاون الأكاديمي إستشاريين

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