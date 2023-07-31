الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جهاز العاشر: 300 مليون جينه تكلفة تنفيذ محطتي صرف صحي

جهاز العاشر: 300
جهاز العاشر: 300 مليون جينه تكلفة تنفيذ محطتي صرف صحي

أعلن المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه جارٌ تنفيذ محطتين لرفع مياه صرف الصحي، وقد تصل التكلفة الإجمالية إلى نحو 300 مليون جنيه، ضمن المشروعات القومية التي جارٍ تنفيذها بالمدينة.

وأوضح علاء منيع في تصريح لجريدة "الدستور"، أن إحدى المحطات تعمل بطاقة إنتاجية 130 ألف متر مكعب، وسجّلت نسبة إنجاز المشروع ما بين 30 إلى 40%، موضِّحًا أن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ نحو 120 مليون جنيه تقريبًا.

وفيما يخص مشروع محطة رفع مياه الصرف الصحي بالحي الـ29 

وأفاد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه جارٍ تنفيذ مشروع محطة رفع مياه الصرف الصحي الفرعية بالحي الـ29، مشيراً إلى أنها تعمل بطاقة إنتاجية 75000 متر مكعب لكل يوم.
وأشار إلى أن مشروع محطة الصرف يخدم الأحياء المرحلة الخامسة، منها الحيوات33 و32 و31 و30 و29 و27 و26، وقد تصل التكلفة الإجمالية للمحطة الثانية إلى 180 مليون جنيه، مؤكداً أن هناك حرصًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إنجاز خطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات القومية في التوقيتات المحددة.
وفي نفس السياق، قال المهندس علاء منيع، إن نسبة إنجاز مشروع نادي المحور الشرقي للخدمات قد ارتفعت لتتجاوز نحو 95%، حيث يقع في المحور الشرقي للخدمات بالمرحلة الرابعة بالمدينة ليخدم الإسكان الاجتماعي بالحي 11 والحي 16 والحي 15 والحي 12 ومنطقة "ابني بيتك" بالحي 12 و16 والمجاورات المحيطة بالنادي، بل وكافة الأحياء بالمدينة.

ووصل رئيس جهاز العاشر من رمضان إلى أن مشروع نادي المحور الشرقي يقع على مساحة 17 فدانًا، وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من المشروع، سيتم إخطار وزارة الشباب والرياضة لاستلامه وتشغيله. وأكد المهندس علاء منيع أهمية تنفيذ توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، والمهندس عبد المطلب عمار، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وتسريع الانتهاء من أعمال تطوير المشروعات القومية.

محطتين رفع صرف الصحي 300 مليون جنية العاشر رمضان

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