الداخلية تضبط لصوص الهواتف المحمولة فى القاهرة

نجحت وزارة الداخلية في ضبط شخصين حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لقيامهما بسرقة هاتف محمول من ربة منزل حال سيرها بدائرة القسم بأسلوب "الخطف".

وبمواجهتهمـا اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقرا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة باستخدام الدراجة النارية المضبوطة، وأضافا بارتكاب 7 وقائع أخرى بذات الأسلوب كما تم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المُستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية مالك محل هواتف مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة.

وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، لقيامه بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" أمكن التوصل للمجنى عليها، وباستدعائها تعرفت على الهاتف المحمول واتهمته بالسرقة، وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بذات الأسلوب، كما أضاف بارتكاب 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كل الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وأثمرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة التبين، لقيامه بسرقة إحدى الصيدليات بدائرة القسم بأسلوب "كسر القفل" بإستخدام زردية "تم ضبطها"، وبحوزته "كمية من الأدوية مختلفة الأنواع - مبلغ مالى" وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة المساكن والمحلات التجارية، كما أضاف بارتكابه 5 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها بمحل سكنه، وإنفاقه المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وتمكنت الجهود من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، لقيامه بسرقة "كمية من المشغولات الذهبية- مبلغ مالى" من مسكن أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كل المسروقات المُستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.