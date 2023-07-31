الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مياه أسيوط: تسليم 3 مناطق سكنية ضمن مشروع درنكة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد المهندس علي الشرقاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي باسيوط والوادي الجديد، محطة صرف صحي قرية درنكة والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لمتابعة أهم مخرجات مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه ومتابعة مجريات الأحداث بمشروع نظام تجميع مياه الصرف الصحي بقرى دير درنكة ودرنكة الجديدة، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
يأتي ذلك ضمن مشروع دعم حلول المياه المتكاملة وذلك  ليطمئن على مكونات المشروع لاستلام وتشغيل مشروع الصرف الصحى وذلك تزامنا  مع قرب الاحتفالات السنوية لمسار رحلة العائلة المقدسة بدير درنكة اغسطس القادم.
جدير بالذكر ان المشروع يحقق استفادة لــ 11 ألف نسمة فضلًا عن 3 مليون زائر سنويًا لمسار رحلة العائلة المقدسة بالدير ويضم 3 محطات رفع هي (محطة رفع دير درنكة الفرعية- محطة رفع دير درنكة المدمجة- محطة رفع درنكة الجديدة الرئيسية) و21 كيلو متر طولي شبكات انحدار و9 كيلو متر طولي خطوط الطرد و3 آلاف وصلة منزلية.
ولفت الشرقاوي، إلى أن المشروع مقسم الى 12 منطقة سكنية و أن الشركة تخطو خطوات صائبة نحو تحقيق هدفها وهو كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن حيث تم تسليم 3 مناطق سكنية وجاري تسليم الباقي و انهاء و تلاشي جميع الملاحظات.

وأعرب  الشرقاوي  عن سعادته لما تم الوصول إليه من إنجاز في العمل على هذه المشروعات، آملاً أن يحقق المشروع الهدف المرجو منه، وأن تدخل باقي المناطق في نطاق الخدمة في أقرب فترة ممكنة طبقا للجدول الزمني المعد لذلك.
وأشار إلى تقديمه كافة سبل الدعم لهذه المشروعات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد، و توفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن و فقًا لرؤية مصر 2030.

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أسيوط والوادي الجديد الاحتفالات السنوية الأمريكية للتنمية الدولية الشرب والصرف الصحي الصرف الصحي بأسيوط العائلة المقدسة المهندس على الشرقاوي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رحلة العائلة المقدسة

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