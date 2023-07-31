الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يوجّه بتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن الإجراءات المتخذة لتنفيذ تكليفات الدولة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة القطاعات، مشدداً عليهم، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بالمتابعة الدورية للحفاظ على قيم استهلاك متوازنة على مدار اليوم، وتوجيه الحملات للتأكد من سريان القرارات والتزام المنشآت بها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المحافظ تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية بما لا يؤثر على الرؤية للحفاظ على سلامة المواطنين، وأهمية مراجعة كافة أعمدة الإنارة لتغلق فى المواعيد المحددة، والتأكد من الاعتماد على نظام الإنارة باستخدام لمبات الليد الموفرة بكافة المنشآت والشوارع.

ووجّه اللواء أحمد راشد بإطفاء اللوحات الإعلانية على كافة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية، وكذا لوحات المحلات التجارية المبهرة، مع الالتزام الكامل بمواعيد غلق المحال العامة، ورصد حالات المخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضح محافظ الجيزة أن قرارات الترشيد تشمل الإضاءة الليلية بالملاعب الرياضية بالأندية، حيث يتم متابعتها بالتنسيق مع القائمين على تلك المنشآت للتأكد من غلق الكهرباء، كما يتم التنسيق مع مديرية الأوقاف والكنائس لترشيد استهلاك الكهرباء بدور العبادة وغلق الإنارة بعد انتهاء الصلوات بها.

وشدد على أهمية وجود المصادر البديلة كالمولدات فى الأماكن والمنشآت الحيوية، كالمستشفيات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى. 

وناشد اللواء أحمد راشد مواطنى المحافظة الكرام الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن خفض استهلاك الكهرباء بالمنازل والمحال، خاصة فى أوقات الذروة، شاكراً لهم دورهم الإيجابى فى إنجاح خطة الدولة لتخفيف الأحمال، والتى من شأنها سرعة الانتهاء من تطبيق الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن وعودة الأوضاع إلى صورتها الطبيعية. 

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