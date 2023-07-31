يوم كتابيّ لاجتماع الأسرة بكنيسة العائلة المقدّسة بالزيتون

نظًمت كنيسة العائلة المقدّسة، بالزيتون، برعاية القمص أُغسطينوس موريس، راعي الكنيسة، بالتعاون مع دار القديس چيروم للتّكوين والدراسات الكتابيّة، يومًا كتابيّا لاجتماع الأسرة بالكنيسة.

جاء ذلك تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر، ونيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الكنيسة البطريركية والمتحدث الإعلامي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

شارك بحضور اللقاء عدد كبير من شعب الكنيسة الكاثوليكية بالمنطقة، وشارك في اليوم دار موضوع التكوين والدراسة الكتابية عن سفر راعوث وهو أحد أسفار الكتاب المقدس، وتحديدًا بالعهد القديم، و قام بالتكوين ودراسة سفر راعوث الأب ميشيل زاهر.