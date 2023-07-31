خبير علاقات دولية: الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لا تنوى السماح بإقامة دولة فلسطينية

أكد الدكتور بشير عبدالفتاح، خبير العلاقات الدولية، أن الحكومة الإسرائيلية اليمنية المتطرفة لا تنوي السماح بإقامة دولة فلسطينية، لافتًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يعترف بأن الضفة الغربية أراض فلسطينية، إنما أراض إسرائيلية تنتظر نصيبها من الاحتلال.

وقال عبدالفتاح، خلال لقائه على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، إن الحكومة الإسرائيلية اليمنية المتطرفة لا تنوي السماح بإقامة دولة فلسطينية، كونها لا تؤمن بوجود ما يسمى بأراض فلسطينية وتعتبرها أراضى إسرائيلية، كما حال غالبية الإسرائيليين، رغم أن القانون الدولي يميز بين الأراضي المحتلة قبل عام 1967 وما بعده.

- الاحتلال أعطى الحق لنفسه بمتابعة وقتل وتوقيف العناصر الفلسطينية أيا كانت

وأوضح أنه بناء على المعتقد الإسرائيلي المتطرف، تقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى، باجتياح مناطق في قطاع غزة والضفة الغربية بذريعة البحث عن عناصر من المقاومة الفلسطينية، سواء كانت من حماس أو الجهاد الإسلامي أو أي فصيل فلسطيني مسلح، مضيفًا أن الاحتلال أعطى الحق لنفسه بمتابعة وقتل وتوقيف العناصر الفلسطينية أيا كانت.

وأكد خبير العلاقات الدولية أن السلطة الوطنية الفلسطينية لا تمتلك أدوات مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، لكنها تناشد المجتمع الدولي دائمًا التدخل.

وأوضح أن الدولة المصرية من جانبها تسارع لنزع فتيل التوتر ووقف إطلاق النار والتوصل لوقف دائم وتثبيت وقف إطلاق النار ومطالبة المجتمع الدولي باستئناف عملية التفاوض مجددًا المتجمدة منذ عام 2014.