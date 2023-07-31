"تليجراف": ثلاثية نجيب محفوظ دليل رائع وملهم لبناء مصر الحديثة

أكدت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن الكتاب هو أفضل رفيق للرحلات في العالم، ومع ذروة الموسم الصيفي السياحي، وتنوع الكتب من الخرافات التي تدور أحداثها في القرى الفرنسية إلى الملاحم المصرية، حيث يعد الكتاب الجيد طريقة رائعة لتغمر نفسك في الوجهة التي تختارها.

وتابعت أنه خلال الرحلة يتعين شراء أفضل الكتب قبل الذهاب لبعض الأماكن، حيث ارتبطت بعض أشهر الكتب في العالم بالأماكن التي دارت فيها أحداثها، ما يجعل الفرد يشعر وكأنه داخل هذه البلد.

وأضافت أن ثمة عدد محدود من الكتب التي تشعر الفرد بأنه يعيش داخل الدولة ويمنح العطلة طابع مميز، ويجعل ذكريات العطلة مرتبطة بقصة الكتاب بصورة مذهلة.

ثلاثية نجيب محفوظ الأفضل لوصف مصر الحديثة

وأشارت الصحيفة، إلى أن ثلاثية القاهرة للكاتب نجيب محفوظ هي بمثابة دليل رائع لصنع مصر الحديثة، وقصة رائعة أيضًا، تم إغفال هذه الكتب الثلاثة من قبل القراء البريطانيين، وعلى الرغم من أن التاريخ القديم للبلاد أمر لا يصدق، إلا أنه يمكن للمرء أن يشعر بسهولة أنه سافر إلى مصر في القرن الـ 20، حيث تبدأ الثلاثية بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة مع قصر ووك، وقصة صاحب متجر منافق وعائلته التي طالت معاناتها.

وتابعت أنه من ضمن أبرز الروايات التي تحدثت عن مصر رواية الكاتبة البريطانية أجاثا كريستي "جريمة على ضفاف النيل".

وأضافت أن الرواية تدور أحداثها في مصر القديمة، وهو عبارة عن لغز قاتل متسلسل، وتُعدّ من أفضل الروايات التي تحدثت عن مصر وتاريخها، حيث تدور أحداث الرواية عن محظية مقتولة وابنة كاهن مصممة على حل القضية المروعة، كما هو الحال دائمًا مع كريستي، فهو لغز تم التخطيط له بدقة، ولا تعمل حداثة إعداده إلا على إعادة تأكيد مدى روعتها.