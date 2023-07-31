أخطاء شائعة في الشواء تعرض عائلتك وأصدقائك لخطر التسمم

على الرغم من أن الطقس لا يسمح بذلك دائمًا، فإن العديد من الأشخاص مازالوا يحبون حفلات الشواء الصيفية، ولكن قد ترتكب بعض الأخطاء الجسيمة عند تحضير طعامك بعضها بسيط مثل عدم غسل يديك أو ترك الطعام بالخارج لفترة طويلة جدًا، لكنك تخاطر بإصابة ضيوفك بالمرض.

مستشارة نظافة الأغذية والصحة والسلامة سيلفيا أندرسون أوضحت الأشياء التي يجب مراعاتها عند استضافة حفل شواء صيفي.

عدم الصبر مع الفحم الخاص بك

قالت سيلفيا إن الخطأ الكبير الذي يمكن أن يرتكبه الكثير هو عدم ترك الفحم يسخن لفترة كافية.

الفحم يحتاج إلى اللون الأحمر المتوهج مع سطح رمادي رمادي قبل تحميل الشواء باللحوم عالية الخطورة مثل الدجاج والنقانق والبرجر، هذا يسبب التسمم الغذائي.

الوقت

حتى لو قمت بتسخين الفحم بشكل صحيح، فقد لا يعرف الكثير من الناس كم من الوقت لطهي لحومهم.

بالنسبة لشرائح اللحم فإن بكتيريا الإشريكية القولونية موجودة في الخارج لذلك عندما تحرقها من جميع الجوانب فإنك تقتلها ولهذا السبب يمكنك تناولها بشكل نادر ولا تمرض.

أما بالنسبة للدجاج فإن الجراثيم موجودة في العضلات لذلك يمكن العثور عليها في جميع أنحاء اللحم، هذا يعني أنهم جميعًا يحتاجون إلى طهي شامل لجعل اللحوم آمنة للأكل.

عدم غسل اليدين

ينسى الكثير من الناس غسل أيديهم بانتظام بين تناول الطعام، اغسل يديك دائمًا قبل البدء في الطهي، واغسل يديك بين لمس المنتجات الخام والمنتجات المطبوخة.

تلوث المنتجات المطبوخة

من الأخطاء السهلة أن تقوم بحمل اللحم النيء إلى الشواية على طبق ووضعه على نفس اللوح بعد الطهي.

يجب عدم إعادة استخدام أي شيء مخصص للطعام النيء على المشوى مرة أخرى للطعام المطبوخ، هذا يتسبب في تلويثه.