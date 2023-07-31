الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهم بقتل زوجته بالوايلى

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة عاطل بتهمة قتل زوجته بإشعال النار فيها بسبب مشاجرة بينهما.

 

تبين من التحريات والتحقيقات أن يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بين المتهم وزوجته بسبب خلافات بينهما، قام على إثرها المتهم بإشعال النار في زوجته وحاول إسعافها ونقلها إلى المستشفى ولكنها مكثت 3 أيام ثم توفت، حيث اعترف المتهم بارتكاب الواقعة وقال "ولعت فيها وكنت في ساعة شيطان".

تعود أحداث الواقعة عندما ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطل تعدى على زوجته وأشعل النيران بها بمنطقة الوايلي نُقلت على إثرها مُتوفية للمستشفى.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول ربة منزل متوفية لتأثرها بالعديد من الحروق في جسدها بمنطقة الوايلي.

جنايات القاهرة محاكمة عاطل قتل زوجته بإشعال النار مباحث القاهرة

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